GF VIP Party, la puntata del 21 ottobre

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre diarriva due ospiti speciali:, star di YouTube, che si presta al gioco Chi l'ha detto: Guè Pequeno o Patrizia De Blanck? e, uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello.E poi: commenti dalla puntata, dove gli ospiti sono impegnati a scrivere delle lettere. In alto, tutta la puntata del 21 ottobre on demand.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello