GF VIP Party, la puntata del 20 ottobre

Nella puntata di martedì 20 ottobre diarriva un ospite speciale:dal GF 3, che insegna il barese ad Awed e Annie e commenta alcune dinamiche della Casa.E poi: Awed fa il recappone della puntata della sera precedente, tra scontri, uscite celebri e colpetti sospetti. In alto, tutta la puntata on demand.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello