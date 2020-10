GF VIP Party, la puntata del 2 ottobre

Due grandi ospiti nella puntata didel 2 ottobre: Fulvio Abbate, primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e l'attrice Martina Pinto.Con l'ex concorrente del GF Vip Awed ed Annie Mazzola discutono delle dinamiche della casa, alla luce dei suoi piccati commenti a tutti i suoi ex coinquilini . Registro diverso invece con Martina Pinto, a cui viene fatta una richiesta particolare. Qui sopra la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.