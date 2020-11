GF VIP Party, la puntata del 17 novembre

Nella puntata didelAwed e Annie Mazzola commentano l'ultimo episodio del reality: dalla prima nomination della contessa Patrizia De Blanck all'entrata del chirurgo Giacomo Urtis Ospite della puntata,, hairstylist dei vip: "Io sono amica da tantissimo tempo con Giulia Salemi, era emozionata nonostante sia la seconda volta che fa il Grande Fratello. Quest'anno mi piacciono tantissimo le acconciature di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Giusto la contessa non mi piace molto, con i capelli cotonati molto anni Ottanta". Luigi Gentile commenta anche una serie di foto con le acconciature dei concorrenti della casa.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello