GF VIP Party, la puntata del 12 ottobre

Cosa succederà nella puntata di lunedì 12 ottobre del Grande Fratello Vip ? Fioccano le previsioni con Annie e Awed durante, per provare a indovinare con chi discuterà Franceska Pepe, se si tornerà a parlare della finta relazione tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco e del comodino gate.Ospiti speciali della puntata di GF VIP Party sono Amedeo Preziosi e Riccardo Dose: i due youtuber si prestano a un gioco speciale. Per questo e per tutto il resto qui sopra la puntata integrale.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello