GF Vip Party, il vincitore de La pupa e il secchione si spoglia

Nella puntata didel 30 settembre Awed ed Annie seguono come sempre la diretta della casa del Grande Fratello e hanno un ospite d'eccezione, il vincitore dell'ultima edizione de La pupa e il secchione e viceversaAwed e Stefano si sfidano in uno strip quiz sulla storia del GF, ed è Annie Mazzola a leggere le domande: chi perde rimane senza vestiti. Per non perdersi mai il programma,dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.