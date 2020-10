GF VIP Party, il Menestrelloh e il comodino gate

Com’è nato il tormentone dei comodini al GF VIP? Ce lo spiega Il Menestrelloh a. Intervistato da Awed e Annie, Marco Marfella in arteparla delle dinamiche della casa e della sua passione per Miryam Catania., ma è riferito al gioco. All'interno della casa, Andrea Zelletta è come un pezzo di arredamento", spiega il Menestrelloh, "Da qui è scoppiato un":Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello