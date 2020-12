GF VIP Party, Francesco Oppini e Cristina Bugatty fra gli ospiti

torna lunedì 14 dicembre nella sua versione serale: appuntamento sul sito e l’app di Mediaset Play e sul sito di GF Vip a partire dalle 20,30 con Annie Mazzola e Awed per due ore di chiacchiere, giochi, risate e interviste sulCome sempre, nella prima ora del programma spazio alle interviste pre puntata. Ospite d’onore, come ormai consuetudine,, che dal camerino di Cinecittà svelerà alcuni dettagli sulla puntata. E poi:speciale inviato dal backstage, sarà gli occhi e le orecchie di GF VIP Party nel dietro le quinte del programma di Canale 5. Ma non solo: Awed e Annie intervisterannoCon l’inizio del programma su Canale 5, veloce cambio d’abito e occhi sulla diretta: come sempre i conduttori di Gf VIP Party seguiranno la puntata, facendoa seconda delle parole dette da Alfonso e dai vip. Dopo squat, gonfiamento palloncini e chili di crema alle nocciole ingurgitate, quali altre fatiche dovranno affrontare? Per scoprirlo appuntamentosu Mediaset Play e sul sito del GF a partire dalle 20,30., all’anagrafe Annamaria Mazzola Tronconi, nasce a Lodi nell’aprile 1991 e passa infanzia e adolescenza a Graffignana. Si fa conoscere sui social grazie alle sue Instagram Stories, che la portano a collaborare con molti brand della moda, conduce numerosi format per MTV e Freeda. Da giugno 2019 è una speaker di Radio 105 e nello stesso anno ha scritto un libro, "Dato che me lo avete chiesto in tantissime" (Baldini+Castoldi). Nel 2020 è stata inserita da Forbes tra i 100 giovani leader del futuro nella categoria Entertainment 2020.(Simone Paciello) è uno degli youtuber più amati d’Italia, con quasi due milioni di iscritti al suo canale. Ha scritto un libro nel 2017, “Penso ma non lo penso” (Mondadori Electa) e insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose ha realizzato due singoli: “Scusate per il disagio”, e “Ho anche dei difetti”. Qui una playlist con tutte le clip e le puntate di GF Vip Party . Il programma è realizzato in collaborazione con Studio71.