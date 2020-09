è il nuovo programma esclusivo di Mediaset Play condotto da, in diretta dal lunedì al venerdì alle 16,20, per un’ora, sul sito e l’app di Mediaset Play e sul sito di Grande Fratello Vip Prima puntata:. Annie Mazzola e Awed osserveranno le mosse dei concorrenti della casa del Grande Fratello VIP, con una telecamera sempre accesa sulla diretta di Mediaset Extra, per commentare i momenti più esilaranti e sbilanciarsi in previsioni e gossip.Il lunedì e il venerdì, aspettando il serale, la puntata si trasformerà in una, mentre il giorno dopo a GF VIP Party si commenterà quanto è accaduto, discutendo i retroscena. Awed e Annie si cimenteranno in giochi e challenge seguendo le orme dei partecipanti della casa, con esiti probabilmente disastrosi.Tanti gliprevisti ogni giorno: non solo famosi e non solo provenienti dalla casa più spiata d'Italia. Non mancherà infatti l'attenzione verso, da dove verranno presi e commentati i migliori interventi che contengono l’hashtag #GFVIP. E chissà, magari qualche utente particolarmente sagace verrà chiamato a metterci la faccia., entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica, è una grande appassionata di Instagram, ma guai a chiamarla influencer. Nata e cresciuta nella provincia di Lodi, si trasferisce a Milano appena maggiorenne e inizia la sua carriera nella moda, come agente di talent e modelle. Collabora poi con diversi brand e al momento è speaker per Radio 105.(Simone Paciello) è uno degli youtuber più amati d’Italia, con quasi due milioni di iscritti al suo canale. Ha scritto un libro nel 2017, “Penso ma non lo penso” (Mondadori Electa) e insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose ha realizzato due singoli: “Scusate per il disagio”, e “Ho anche dei difetti”.Per conoscerli meglio appuntamento lunedì 21 settelbre alle 16,20 su Mediaset Play. Il programma è realizzato in collaborazione con Studio71.