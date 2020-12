GF VIP Party, la puntata del 30 novembre

alAwed e Annie Mazzola, nella seconda puntata con il nuovo orario serale, intervistanoe ladiMa non solo. Per aiutarli ad avere quante più informazioni possibili prima dell'inizio del serale, i due conduttori fanno affidamento a uno speciale inviato,, che nel backstage del Grande Fratello Vip raggiunge laintenta a finire la cena a base di pollo, Massimiliano Morra e Guenda Goria. Questo e molto altro nella puntata di lunedì 30 novembre, visibile integralmente qui sopra.Prossimo appuntamento lunedì prossimo, 7 dicembre.A partire da lunedì 23 novembre, in concomitanza con le puntate del Grande Fratello VIP su Canale 5, il programma esclusivo di Mediaset Play condotto da Annie Mazzola e Awed si sposta alle 20,30 e si allunga a due ore di diretta.Dalle 20.30 alle 21.30 spazio alle anticipazioni della puntata di Canale 5, con tanti ospiti, giochi e lettura di tweet e meme. Awed e Annie assisteranno alla preparazione dei vipponi, spiandoli attraverso la diretta di Mediaset Extra. Con l'inizio della puntata su Canale 5, spazio ai commenti della puntata diretta da Alfonso Signorini. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello