GF Vip, Paolo Brosio in nomination per il mancato patto di riservatezza

Pur essendo l'ultimo concorrente entrato nella casa del Grande Fratello Vip finisce subito in, per non aver rispettato gli accordi di riservatezza presi con la produzione del reality. Il giornalista è stato ripreso dal conduttoreper aver raccontato troppi dettagli legati al programma, che ovviamente gli altri inquilini della Casa non avrebbero dovuto sapere. "Da quando ho 17 anni, io lavoro dando le notizie", si è giustificato ironicamente Paolo Brosio, che solamente per questa sera, essendo appena entrato in gioco, ha potuto evitare di scegliere tra uno degli altri concorrenti durante le consuete nomination.