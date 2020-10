GF Vip, Paolo Brosio entra nella Casa

Stasera, venerdì 30 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Un nuovo ingresso nel loft di Cinecittà: finalmenteentrerà nella Casa di “Gf Vip". Ma non sarà l’unico: anchevarcherà la Porta Rossa per chiarirsi con la figliae l'ex mogliedopo quanto accaduto nella puntata scorsa Intanto nella Casa gli equilibri sono sempre più precari e non mancano gli scontri. In particolare, tra Tommaso e la contessa De Black e tra Stefania ed Elisabetta che non se le mandano a dire. Ma anche fuori dalla Casa non mancano gli scontri e volano parole grosse: prosegue la polemica tra Alba Parietti e Antonella Elia.Al televoto Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania. Chi dovrà abbondare il gioco?