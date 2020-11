GF Vip nomination, chi sono i nominati del 20 novembre

Dayane Mello, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò e Patrizia De Blanck si sfidano al televoto. Sono loro i 4 nominati in vista della puntata eliminatoria di lunedì 23 novembre.Le nomination durante la puntata del 20 novembre, infatti, hanno portatoal televoto. A loro si aggiunge, che aveva preso meno voti di Francesco Oppini nella precedente nomination.C'è tempo fino a lunedì 23 novembre per votare il proprio vip preferito: il meno votato tra Dayane, Francesco, Patrizia e Rosalinda sarà definitivamente eliminato dalla casa.Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento conil programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del