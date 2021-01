GF Vip, le nomination del 4 gennaio

Al termine della puntata didelgli inquilini sono chiamati a fare nuove nomination. A sorteggio, scegliendo un piramidale natalizio, i concorrenti sono costretti a nomination palesi o segrete nel confessionale. I nominati a finire al televoto sono: Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga.Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento con GF VIP Party , il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20.30 alle 22.30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.