GF Vip, le nomination del 30 novembre

Al termine della puntata di lunedì 30 novembre del Grande Fratello Vip gli inquilini sono chiamati a fare nuove nomination. Tutti i concorrenti pescano un piramidale per scoprire in che modo dovranno esprimere la loro nomination: in confessionale o in maniera palese.



Sono ben sei i concorrenti finiti al televolo: Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Il prossimo televoto non prevede un'eliminazione diretta dalla casa. Il concorrente più votato dal pubblico sarà immune nelle nomination di venerdì 4 dicembre.



Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento con GF VIP Party, il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.



