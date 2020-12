GF Vip, le nomination dell'11 dicembre

Al termine della puntata di venerdì 11 dicembre del Grande Fratello Vip i concorrenti con più nomination a finire al televoto sono Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli.



Il Grande Fratello Vip regala un'altra serata ricca di confronti, sorprese, colpi di scena, un'eliminazione e anche tre nuovi ingressi nella Casa. Eppure al termine di una puntata ricchissima, non mancano le nomination, questa volta palesi per tutti. I tre più votati si affrontano così al televoto che si chiuderà durante la puntata di lunedì 14 dicembre. Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare.

Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento con GF VIP Party, il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20.30 alle 22.30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE