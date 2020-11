GF Vip, Massimiliano Morra incontra la mamma Patrizia

Serata ricca di emozioni contrastanti per Massimiliano Morra, che durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip ha subito alcune critiche dagli altri concorrenti del reality, ma poi si è emozionato rivedendo la mamma Patrizia.



"Sei sempre stato tanto forte e devi esserlo ancora di più adesso - ha esordito la donna - A volte in passato forse non ho creduto troppo in te e ho sentito che questo ti ha provocato un grande dolore. Ma non l'ho fatto con cattiveria perché pensavo tu avessi altri interessi, poi mi sono ricreduta alla grande e ti ho apprezzato sempre di più. In te ho visto l'impegno e ti sei dedicato solo al lavoro e io ti apprezzo molto per questo. Non pensare mai di aver deluso me e papà, siamo molto orgogliosi di te".



Dopo tanta commozione, la mamma di Massimiliano si è confrontata con Maria Teresa Ruta, che lo aveva definito uno scaldabagno per non il suo non schierarsi mai.





