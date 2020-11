GF Vip, Mario Balotelli emoziona il fratello Enock

"Sono molto fiero di te e del percorso che stai facendo". È un Mario Balotelli inedito quello che si presenta nel videomessaggio inviato al fratello Enock Barwuah, protagonista del Grande Fratello Vip.



"Noi veniamo dal niente e non siamo stati bambini molto fortunati, ma sono molto felice di quello che stai mostrando - prosegue il calciatore - Io non ho mai avuto il modo di far vedere quello che sono, come persona. E tu ci stai riuscendo e stai superando tuo fratello in questo". Parole molto toccanti che hanno stimolato Enock a continuare l'avventura nella Casa cercando di rimanere sempre se stesso.





