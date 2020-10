La nona puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 12 ottobre su Canale 5 , ha regalato momenti di grande emozione a, che dalla casa ha potuto parlare con il fratelloe con la fidanzata"Continua così perché stai facendo molto bene - lo hanno incoraggiato - Devi viverlo come un gioco, resta te stesso".Durante il collegamento Enock ha chiesto le novità legate alladel fratello Mario, il quale senza sbilanciarsi ha annunciato che firmerà a breve un. Presto, quindi, lo rivedremo finalmente in campo.