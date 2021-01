GF Vip, Maria Teresa Ruta in crisi: "Mi mancano tutti"

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta vive un momento di crisi dettato dalla malinconia per i suoi cari e dal prolungarsi del programma. Nel corso della trentatreesima puntata del reality, Alfonso Signorini ha infatti comunicato ai Vip che si andrà avanti ancora per qualche settimana, decretando il vincitore entro la fine di febbraio.



"Mia mamma magari è anche contenta - commenta lasciando scappare qualche lacrima - Però possiamo vederci le ultime puntate a casa sul divano e va bene lo stesso". I dubbi di Maria Teresa proseguono nel ricordo dei suoi affetti più cari: "Rivedere Guenda mi ha fatto piacere, però non sento mio fratello da tanto. Mi mancano tutti".





