GF Vip, lo spogliarello di Pierpaolo, Denis, Francesco, Enock e Andrea

La piscina del Grande Fratello Vip si trasforma in una discoteca e gli uomini all'interno della casa improvvisano uno spettacolo. Prima il balletto, indossando solo accappatoio e costume, poi un breve spogliarello prima di tuffarsi in acqua. I protagonisti del siparietto sono Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Denis Dosio, Andrea Zelletta ed Enock Barwuah.



Il tutto davanti agli occhi divertiti di Myriam Catania, Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda ed Elisabetta Gregoraci, che però non partecipano al party. L'unica donna in piscina, che balla e si diverte come una matta, è Franceska Pepe.



