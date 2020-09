Gf Vip, lo scontro tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi

"Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto". Non usa giri di parole la contessa, che appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha evitato la stretta di mano con il giovaneLa causa dell'attrito, secondo quanto riportato dalla donna, sarebbe un'intervista in cui l'influencer la definiva "decaduta", termine che non è stato affatto apprezzato. "Non mi pare proprio che io sia decaduta, str***o", ha aggiunto in un secondo momento, quando uno Zorzi particolarmente incredulo per quanto accaduto ha chiesto chiarimenti.A poco è servita, almeno in un primo momento, la mediazione del padrone di casa, che dallo studio ha invitato la contessa a tendere la mano e iniziare l'esperienza delcon il piede giusto. Dopo qualche minuto, infatti, Zorzi è riuscito a chiarirsi e a fare pace con Patrizia De Blanck.