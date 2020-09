GF Vip, le nomination della quinta puntata

Nella quinta puntata di lunedì 28 settembre del, in prima serata su Canale 5 e in streaming sul portale Mediaset Play, gli inquilini sono chiamati a fare le nuove nomination, divisi in due gruppi, quello degli uomini e quello delle donne. I primi sono costretti a nomination palesi: i più votati dagli inquilini sonocon quattro voti, Tommaso Zorzi, Denis Dosio e Francesco Oppini con uno.Il gruppo delle donne vota invece segretamente nel confessionale: la più ominata è la coppia madre e figlia, con cinque nomination, poi Adua e Dayane con due. Tutti e sette i concorrenti finiscono al televoto.