GF Vip, le nomination della nona puntata

La nona puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 12 ottobre su Canale 5 e sul portale Mediaset Play , si è conclusa con le nomination, che in questo caso vedranno sfidarsi al televotoIl privilegio dell'è andato a Massimiliano, Maria Teresa, Pierpaolo, Andrea e Tommaso, scelti dal pubblico attraverso un televoto flash proposto da Alfonso Signorini durante la puntata.Ora la decisione spetterà ai telespettatori da casa, chiamati a votare per decidere chi salvare tra i tre concorrenti in nomination. Il verdetto è atteso per la puntata di venerdì 16 ottobre.