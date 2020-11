GF Vip, le nomination del 6 novembre

Dopo aver verificato quanto successo nei giorni scorsi, il Grande Fratello ha annullato il televoto con l'intenzione di prendere unnei confronti di, colpevole di aver riferito alcune notizie dall'esterno.Nella puntata di lunedì 2 novembre del Grande Fratello Vip gli inquilini sono stati chiamati a fare le nuoveper decidere chi si sarebbe scontrato al. Nomination palesi per tutti, ad eccezione di Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Paolo Brosio, il quale poteva astenersi dalla votazione essendo entrato nella Casa da poco.In nomination sono finiti, i due meno votati al precedente televoto,A loro è stato aggiunto penalizzato per non aver rispettato il patto di riservatezza con la produzione del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, il GF ha deciso di annullare il televoto del 2 novembre e riaprirlo: ai nominati della scorsa puntata si aggiunge Andrea Zelletta. Il televoto dura fino aPer essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite ildal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.