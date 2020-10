GF Vip, le nomination del 30 ottobre

Nella puntata di venerdì 30 ottobre della quinta edizione del, in prima serata su Canale 5 e in streaming sul portale Mediaset Play, gli inquilini sono chiamati a fare le nuove nomination, divisi in due gruppi, quello degli immuni e quello dei nominabili.Gli immuni - i più votati dagli altri inquilini - Tommaso Zozi, Enock Barwuah, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli - votano nel segreto del confessionale, mentre gli altri sono costretti al voto palese, davanti a tutti. Al termine delle votazioni, i tre vip nominati sonoL'esito del televoto del 2 novembre non prevede un’eliminazione diretta. I due vip meno votati diventeranno automaticamente i primi due nominati nella puntata di venerdì 6 novembre.