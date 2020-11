GF Vip, le nomination del 23 novembre

Al termine della puntata di lunedì 23 novembre del Grande Fratello Vip gli inquilini sono chiamati a fare nuove nomination. Selvaggia Roma, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò finiscono tutti al televoto.



Selvaggia viene nominata diverse volte, complici gli accesi confronti che l'hanno vista protagonista nei giorni scorsi, prima con Enock e poi con Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima non viene risparmiata invece da Giulia Salemi per una questione irrisolta e portata alla luce da Alfonso Signorini al termine della puntata. Secondo il conduttore, le due donne si sarebbero incontrate durante una vacanza in Sardegna, dove sarebbero nate delle incomprensioni.





