GF Vip, le nomination del 20 novembre

Nella puntata didel Grande Fratello Vip gli inquilini sono chiamati a fare le nuove. Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta sono i tre concorrenti immuni. Tutti i concorrenti pescano un piramidale per scoprire in che modo dovranno esprimere la loro nomination (nel segreto del confessionale o in maniera palese).I tre concorrenti più nominati sono. A loro si aggiunge la contessache è stata il concorrente meno votato durante il televoto del 20 novembre. Il vip meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella puntata del 23 novembre.Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento conil programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del