GF Vip, le nomination del 2 novembre

Nella puntata di lunedì 2 novembre del Grande Fratello Vip , in prima serata sue in streaming sul portale Mediaset Play , gli inquilini sono chiamati a fare le nuoveper decidere chi si scontrerà al. Nomination palesi per tutti, ad eccezione di Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Paolo Brosio, il quale con uno strappo alla regola può astenersi dalla votazione essendo entrato nella Casa da poco.In nomination finiscono, i due meno votati al precedente televoto; penalizzato per non aver rispettato il patto di riservatezza con la produzione del Grande Fratello Vip;a e