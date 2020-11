GF Vip, le nomination del 13 novembre

Nella puntata di venerdì 13 novembre del Grande Fratello Vip gli inquilini sono chiamati a fare le nuove. Il primo vip in nomination è Massimiliano Morra, il concorrente meno votato dal pubblico. Andrea Zelletta è il secondo concorrente al televoto, scelto dopo una catena di salvataggi tra i vip. Infine, gli inquilini pescano un piramidale che decreta il modo in cui esprimono la nomination (in maniera segreta o palese). La vip più nominata dagli uomini e dalle donne della casa è Dayane Mello.I tre concorrenti in nomination sono. Il vip meno votato sarà eliminato dalla casa nella puntata di lunedì 16 novembre.Per essere sempre aggiornati sul Grande Fratello seguite ildal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.