GF Vip, la breve carriera calcistica di Tommaso Zorzi

Una carriera calcistica durata la bellezza di... tre minuti. Non è il triste record di uno sfortunato calciatore professionista bensì quello di Tommaso Zorzi, come lui stesso ha confessato agli inquilini del Grande Fratello Vip.



L'eccentrico influencer ha infatti raccontato l'episodio che lo ha visto protagonista quando aveva 7 anni, periodo in cui la mamma lo aveva iscritto a una scuola calcio. Arrivato sul campo qualcuno gli urlò di mettersi in fila e il piccolo Tommy, già all’epoca avverso a eseguire ordini, replicò stizzito prima di abbandonare il campo: "Non mi devi dire cosa devo fare". "La mia carriera calcistica è durata appena tre minuti" ha ironizzato Zorzi suscitando le risate dei suoi compagni d’avventura.





