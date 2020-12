GF Vip, l'eliminato della puntata dell'11 dicembre

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 11 dicembre su Canale 5, è arrivato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Selvaggia Roma.



Ed è proprio quest'ultima a dover abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. Un verdetto che lascia particolarmente perplesso Tommaso Zorzi: "Con Selvaggia avevo un rapporto in stile fratello e sorella, ci facevamo i dispetti nascondendoci le cose, litigavamo per quei tre minuti, anche per passare un po' il tempo". Ma le sorprese non finisco qui, perché dopo l'eliminazione di Selvaggia sono previsti anche nuovi ingressi.





