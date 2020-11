GF Vip, l'eliminato della puntata del 9 novembre

La diciasettesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 9 novembre in prima serata su Canale 5, vede l'eliminazione di Paolo Brosio.



Gli altri concorrenti in nomination erano Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Paolo Brosio saluta tutti gli inquilini della casa mentre Alfonso Signorni chiede a Tommaso Zorzi un commento sulle ultime nomination: "Sono contento che Francesco non sia uscito perché avevo tante cose da dirgli". Francesco Oppini è stato salvato nell'ultima eliminazione con il 18% delle preferenze.



