GF Vip, l'eliminato della puntata del 30 ottobre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 30 ottobre in prima serata su Canale 5, vede l'eliminazione di Guenda Goria.



Gli altri concorrenti in nomination erano Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli. Guenda Goria saluta tutti gli inquilini della casa mentre Alfonso Signorini dichiara: "Guenda sei stata davvero un valore in più fatto di sensibilità, cultura e umanità. Hai davvero migliorato la televisione".



Maria Teresa Ruta commenta l'eliminazione della figlia: "Le avevo detto se esci stai serena. Era un televoto difficilissimo. Un po' me l'aspettavo".

