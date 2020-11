GF Vip, l'eliminato della puntata del 23 novembre

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play, ha vissuto l'eliminazione di Patrizia De Blanck.



La contessa ha vissuto una puntata ricca di emozioni, dall'incontro con l'ex fidanzato Andrea alla speciale dedica d'amore da parte della figlia Giada. Alla fine, però, il momento del verdetto è arrivato e Patrizia De Blanck ha perso il ballottaggio con Francesco Oppini, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Una perdita importante per tutti i concorrenti della Casa, che non sono riusciti a trattenere le lacrime al momento dell'eliminazione.



