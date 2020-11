GF Vip, l'eliminato della puntata del 13 novembre

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5, non prevede un'eliminazione diretta dal reality. Tra Stefania Orlando e Massimiliano Morra, il vip meno votato dal pubblico è Massimiliano Morra.



Appena uscito dalla Casa, l'attore scopre di non essere stato eliminato e di dover prendere una decisione riguardo un altro concorrente. Essendo il meno votato, Massimiliano finisce direttamente in nomination insieme ad Andrea Zelletta e Dayane Mello.



