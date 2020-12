GF Vip, l'atteggiamento di Dayane e Rosalinda divide il gruppo

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e il resto degli inquilini. La venticinquesima puntata del reality, in onda venerdì 11 dicembre, si è aperta all'insegna dei confronti che vedono le due donne al centro della scena, portando alla luce le opinioni contrastanti raccolte durante questi ultimi giorni. "Io sono sempre stata me stessa, dall'inizio ad oggi - ha esordito Dayane - Non è vero che un giorno saluto e l'altro no".



Alle parole della modella fa eco Rosalinda: "In maniera inconscia è possibile che ci siano stati dei condizionamenti, ma questo capita a tutti coloro che qui dentro creano dei rapporti molto forti".



A infastidire Dayane, in questi ultimi giorni, anche uno scherzo in piena notte che l'ha portata allo scontro con Selvaggia Roma. "Dayane ha questo modo di esprimersi in maniera a volte aggressiva, ha i suoi momenti e ci può stare, ma davanti a determinati atteggiamenti non l'accetto".





