GF Vip, l'annuncio di Guenda Goria: "Con Telemaco è finita"

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha fatto il suo ingresso nello studio di Alfonso Signorini per raccontare l'esperienza vissuta all'interno della Casa e condividere le sensazioni vissute dopo la sua eliminazione. "Ho ricevuto tanti messaggi, soprattutto da parte delle donne", ha raccontato prima di annunciare un'importante rivelazione legata a Telemaco: "Non stiamo più insieme, c'è stato un momento in cui avrei tanto avuto bisogno del suo supporto. Io credo che nei rapporti affettivi bisogna esserci e lui in questo è mancato, perciò voglio voltare pagina e guardare al futuro".





