GF Vip, Franceska Pepe e i suoi problemi nella casa

Lungo confronto tranel giardino della casa del Grande Fratello Vip . La modella ligure parla della difficile convivenza con alcuni concorrenti del reality di Canale 5, in particolare con, e si lamenta del fatto di essere stata da subito attaccata, "appena varcata la porta"."Ma chi ti ha attaccato? Io no, lei no, lei no", chiede il coinquilino che invece cerca di spiegare a Franceska come forse possano essere stati alcuni suoi comportamenti, come "risposte secche e dirette", ad aver turbato gli altri e averli indotti a mettersi sulla difensiva.