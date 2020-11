GF Vip, Francesco Oppini dopo le frasi infelici "Ho sbagliato"

Alfa un passo indietro e si scusa per alcune frasi sessiste contro, che negli ultimi giorni hanno suscitato numerose polemiche. Durante la quindicesima puntata del reality di Canale 5 ha ripreso il concorrente, che si è subito reso conto della gravità delle sue parole: "Di fronte a certe uscite bisogna solamente stare zitti e chiedere scusa perché è una bruttissima figura e passa un messaggio sbagliato. Mi sono espresso male e mi sento davvero in imbarazzo, chiedo scusa". Il conduttore ha inoltre spiegato che la produzione aveva inizialmente preso in considerazione la sua, ma non sono seguiti provvedimenti per il buon atteggiamento adottato proprio da Oppini durante tutto il reality.