GF Vip, la finale: l'annuncio di Alfonso Signorini

Nella trentatreesima puntata deldi lunedì 18 gennaio in prima serata su Canale 5ha un'importante comunicazione per i concorrenti della quinta edizione.Inizialmente il reality doveva terminare a dicembre, ma grazie all'affetto del pubblico la trasmissione è stata prolungata di alcuni mesi fino a febbraio. Nel corso di queste settimane sono entrati nuovi concorrenti e altri hanno abbandonato il gioco, ma arrivati a ridosso della finale la curiosità sulla data finale del reality cresce, soprattutto tra gli inquilini. "", conferma Alfonso Signorini ai vipponi, "dalla prossima settimana torneremo anche all'appuntamento del venerdì, e sarà così fino alla fine del programma. Le luci nella casa resteranno accese ancora per un po':come previsto, ma sarà non molto tempo dopo. Non ad aprile, non a marzo, ma entro febbraio".