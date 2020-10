Gf Vip, faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi

Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 12 ottobre su, si è consumato un duro faccia a faccia tra, ai ferri corti già da diversi giorni."Quando ha criticato le mie amiche mi è partita la giugulare - spiega Matilde ad- Per me le mie amiche sono sacre". "Sono tre volte che mi nomini, mentre io non l'ho mai fatto. Potrà darmi fastidio questa cosa?", ribadisce Maria Teresa Ruta, evidenziando le nette differenze tra le due donne e accusandola di averle "dato della str***a".Il confronto va avanti tra numerosi tentativi di chiarimenti e nuove discussioni che non sembrano avere fine.