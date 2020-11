La quindicesima puntata delsi è aperta all'insegna del rapporto traed. La loro "amicizia speciale" continua a incuriosire e anche all'interno della Casa gli altri inquilini iniziano a sospettare che la showgirl stia seguendo una particolare strategia."Io con Elisabetta mi sto godendo il momento, vivo giorno per giorno e quello che arriva arriva - commenta Pretelli- Io lo faccio perché mi fa stare bene". "Io non ho bisogno di avvicinarmi a Pierpaolo solo quando sono in nomination, molti stanno rovinando tutto ciò che c'è di puro e vero", aggiungein risposta ad alcune critiche mosse ai due concorrenti. Ma alla fine arriva l'affondo di": "Tutta questa è una grande performance per avere una personalità all'interno della Casa".