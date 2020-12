GF Vip, l'eliminato della puntata del 30 novembre

La puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 30 novembre in prima serata su Canale 5, vede l'eliminazione di Enock.



Enock ha perso il ballottaggio finale con Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Il fratello di Mario Balotelli deve abbandonare definitivamente la casa. Pierpaolo Pretelli non riesce a trattenere le lacrime per l'uscita dell'amico. "Se ne va un pezzo di Grande Fratello per me. È un pilastro per me", commenta l'ex velino.



Prima del verdetto del televoto, Enock aveva ricevuto un videomessaggio da parte dei suoi due nipoti che lo aveva emozionato molto.

