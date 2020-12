GF Vip, l'eliminato della puntata del 18 dicembre

Nel corso della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip , in onda venerdì 18 dicembre su Canale 5, arriva il verdetto del televoto che vedeva in nominationLa prima concorrente a salvarsi è Maria Teresa, seguita poi da Tommaso Zorzi. Nel duello finale, l'inquilino meno votato risulta essere Cristiano Malgioglio, che deve così lasciare la casa nonostantegli altri concorrenti, che fino all'ultimo credono si tratti di uno scherzo del Grande Fratello, finché Pupo non si spazientisce: "Ragazzi l'avete nominato voi, siete voi i responsabili".