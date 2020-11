GF Vip, Dayane Mello contro Enock e Francesco Oppini

Dayane Mello non ha digerito le nomination che le hanno riservato. E proprio all'insegna della sua ira si è aperta la puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 23 novembre su. "Avevo sempre detto che Adua ed Enock erano tra i miei preferiti e lui ha trovato solamente un pretesto per nominarmi", commenta la modella in collegamento conImmediata la risposta di Enock: "Quando c'era da dare una soddisfazione non l'ha fatto". Durante il confronto,trova il supporto di, la quale ricorda la sua esperienza nella Casa durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip: "Anche io avevo tutti contro, ma non devi mollare".Poco dopo Dayane, insieme a Rosalinda, deve misurarsi anche con, accusato di essersi legato a"per interesse" e non più per amicizia. "Vedo nell'atteggiamento di Dayane un'invidia verso chi sa stare bene con gli altri. Io con Tommaso ho legato tantissimo, per una serie di discorsi più profondi".