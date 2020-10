GF Vip, chi sono i concorrenti in nomination

Nella tredicesima puntata di lunedì 26 ottobre della quinta edizione del, né c'è stata alcuna eliminazione. Gl inquilini della casa non sapevano nulla, ma il televoto che si è aperto nella dodicesima puntata di venerdì 23 ottobre dura una settimana e si chiuderà venerdì 30 ottobre.Come sono stati scelti i nominati? Gli inquilini sono stati divisi in due gruppi, quello degli immuni e quello dei nominabili. Gli immuni - i più votati dagli altri inquilini - Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), Tommaso Zozi e Patrizia De Blanck hanno votato nel segreto del confessionale, mentre gli altri sono stati costretti al voto palese, davanti a tutti. Al termine delle votazioni, i cinque nominati sono stati Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli, che si sono aggiunti a Elisabetta Gregoraci, la meno votata del turno precedente. Il. Chi volete salvare?Nel video qui in alto, le nomination decise il 23 ottobre.