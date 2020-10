GF Vip, Andrea Zelletta contro Franceska Pepe: "Sei malvagia e inutile"

Volano gli stracci tra Andrea Zelletta e Franceska Pepe, che in un collegamento durante la nona puntata del Grande Fratello Vip non si risparmiano accuse reciproche.



"Voglio salutare il mio comodino preferito Andrea", esordisce la modella dallo studio di Alfonso Signorini, spinta dall'opinione che il ragazzo non si stia mettendo davvero in discussione portando avanti una sua strategia. La replica non tarda ovviamente ad arrivare, con Andrea Zelletta che perde le staffe: "Sei una grandissima maleducata, io una persona come te non la guardo nemmeno in faccia".



E ancora: "Impara l'educazione prima di parlare con me, che i tuoi genitori secondo me te ne hanno date anche poche". Gli altri concorrenti provano a calmare Andrea, che però non vuole lasciare correre e si lascia andare a un pianto liberatorio: "Se questo è il gioco io me ne vado perché io non sono nè un comodino, nè una persona che non dà un giudizio".



Alla fine anche Pupo prende le distanze dai giudizi di Franceska: "L'apologia io non la accetto, secondo me non è un buon esempio".



