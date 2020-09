GF Vip, Adua Del Vesco: "Sono arrivata a pesare 32 chili"

Condividi

"Nel mio momento peggiore sono arrivata a pesare 32 chili, non riuscivo nemmeno a camminare". Così la 25enne Adua Del Vesco, nella casa del Grande Fratello Vip, confida ad Andrea Zelletta i suoi passati disturbi alimentari.



"La cosa consolante, in quel periodo, era il mio ragazzo, che camminava a fianco a me dandomi la mano e, a volte, baciandomi. E io mi dicevo: Ma come può questa persona dirmi che sono bella?". "Questo è amore", dice Andrea.



"Ora sto bene e non mi peso più. È stata molto dura, è stato un processo molto lungo per la guarigione", aggiunge Adua.