GF Vip, Adua Del Vesco ammette: "Ho sbagliato"

Adua Del Vesco cerca un chiarimento con gli altri conconcorrenti del Grande Fratello Vip , dopo le sue affermazioni su Massimiliano Morra , per il quale l'attrice ha già chiesto scusa. "Io ammetto di averlo detto a Dayane, di aver sbagliato e aver fatto uno scivolone, ma di cose che io non ho detto non mi prendo la responsabilità", spiega conversando in giardino con lo stesso Massimiliano e altre concorrenti del reality.Adua nega quindi di aver parlato con Tommaso Zorzi in albergo, ancora prima di entrare nella casa, come invece sostiene l'influencer milanese.